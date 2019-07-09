شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب: الإعلام من أهم آليات نجاح بطولة أمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر بقيادتها السياسية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تهتم جدا بالمرأة ومن منطلق هذا الاهتمام على المستوى المصري يمتد أيضا للمستوى العربي.

وأضاف «صبحي»، خلال افتتاح الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات بنقابة الصحفيين، أنه «وجد بعد انتخابات رابطة النقاد الرياضيين نشاطا ملحوظا وهو شيء محترم فهناك شراكة استراتيجية مع المجال الإعلامي، سواء المقروء أو المسموع أو المرئي».

وتابع: «الوزارة بدأت تطلق مشروعات أحدها للتثقيف والمعرفة، واليوم الملتقى شيء مهم جدا وندواته تمس شيئا مهما جدا فارتباط العلم والمعرفة بالواقع يرتبط بالتغير السريع في وسائل الاتصال التي أثرت على الصحافة»، مؤكدا أن الجانب الإعلامي من أهم آليات النجاح لبطولة أمم أفريقيا التي تنظمها مصر.