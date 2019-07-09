شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط: السياحة والطيران وجهان لعملة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت صباح اليوم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والفريق يونس المصرى، وزير الطيران المدني، التشغيل التجريبى لمطار العاصمة الدولي بهبوط أول رحلة طيران داخلية لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبرس) إلى مطار العاصمة الذي يعد واحدا من أهم المطارات المصرية الجديدة والذي يمثل إنجازاً جديداً يضاف لسلسلة إنجازات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.

ومن جانبها، قدمت رانيا المشاط، التهنئة للفريق يونس المصري على افتتاح المطار، وأشادت بخطوة تشغيل مطار العاصمة الإدارية لموقعه المتميز الذي سيساهم في تنشيط وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بمنطقة العين السخنة ومشروع هضبة الجلالة السياحى العالمى.

وأوضحت أن افتتاح مثل هذه المشاريع يعكس دأب الحكومة المصرية على تحديث وتحسين البنية التحتية للمسافرين، وأن السياحة والطيران وجهان لعملة واحدة.

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وأكدت الوزيرة على أهمية افتتاح المطارات الجديدة وبخاصة مطار العاصمة الإدارية ومطار سفنكس الذي تم افتتاحه منذ شهور قليلة، مشيرة إلى أن مطار سفنكس سيساهم في تنشيط حركة السياحة الثقافية، حيث سيسمح بزيارة الأماكن الأثرية وربطها بسياحة الشواطئ بالمدن السياحية المختلفة، ما يعطي فرصا جديدة للشركات السياحية لتنويع برامجها ومزج السياحة الثقافية مع الأنماط السياحية الأخرى.

وأضافت أنه من المتوقع تسيير العديد من الرحلات الدولية والداخلية خاصة مع افتتاح المتحف الكبير في نهاية عام ٢٠٢٠.

وأشارت رانيا المشاط إلى التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتى السياحة والطيران، في ملفات عديدة ومنها برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي تم إطلاقه في شهر نوفمبر الماضي، مقدمة الشكر لفريق العمل من الوزارتين لجهودهم في إنجاح هذا البرنامج الذي له أثر ملحوظ على ارتفاع معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأكدت الوزيرة على أن التكامل بين الوزارتين يؤدي إلى زيادة حركة السياحة ويدفع النمو الاقتصادي.