شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية كانت حلم أكثر من مليار أفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، في تصريحات صحفية الثلاثاء، «إن بدء سريان اتفاقيه التجارة الحرة بين الدول الأفريقية هو تحقيق لحلم ورغبة أكثر من مليار أفريقي في إنشاء منطقة تجارة حرة بين الدول الافريقية، لافتاً إلى أن القطاع الزراعي أكبر المستفيدين من سريان هذه الإتفاقية».

وأضاف أبوصدام، «إن القارة هي قارة زراعية بالأساس وحجم إنتاجها يزيد على 3 تريليونات من الدولارات، وهذه الإتفاقية سوف تسهل الحركه التجارية بين الدول الأفريقية الموقعه عليها، مما يجذب الكثير من الإستثمارات ويساهم في فتح العديد من الأسواق أمام التجارة البينيه لدول القاره لكي يصبح خير أفريقيا للأفريقيين».

Advertisements

مشيراً إلى أن التغلب على الصعوبات التي تواجه التطبيق الفعلي للاتفاقية من تعديل وتمهيد الطرق والقضاء على المعوقات الإدارية والفساد أمر ممكن وليس مستحيلاً مع وجود الإرادة لتحقيق ذلك.

وأوضح نقيب الفلاحين، ان مصر حالياً تقود أفريقيا نحو أكبر تكتل إقتصادي يعود بالخير على كل الأفارقة، ويوطد العلاقات الإجتماعية والتجارية، ويقضي على الفتن، ويقطع الطريق على نهب خيرات القارة، مطالباً جميع الدول الأفريقية للتوقيع على هذه الإتفاقية التاريخية، ونبذ الخلافات للقضاء على الإضطرابات لصنع مستقبل أكثر رخاء واستقرار لشعوب القارة.

وشدد أبوصدام، على ضرورة إزالة القيود الجمركيه، وتعديل التشريعات، لإنجاح هذه الخطوة المهمه لكافة الأفارقة، والتغلب على شبح الجوع والفساد الذي يعيق تقدم وازدهار القارة.