شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 88.6% نسبة نجاح العينة العشوائية لامتحان الجبر والهندسة الفراغية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجبر والهندسة الفراغية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري 2018/2019 (الدور الأول).

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجبر والهندسة والفراغية، البالغ عددها 4 آلاف و656 ورقة، أسفرت عن نجاح 4 آلاف و126 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 88.6%.

وأضاف «عبدالحكم» أن 294 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية في مادة الجبر والهندسة الفراغية، كما حصل 1223 طالبا وطالبة (بنسبة 29.64% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 954 طالبا وطالبة (بنسبة 23.12% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 714 طالبا وطالبة (بنسبة 17.30% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.