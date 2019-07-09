مصر | لعدم وجود شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات في حريق "شقة المعادي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعدم وجود شبهة جنائية.. حفظ التحقيقات في حريق "شقة المعادي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة المعادي، حفظ التحقيقات في واقعة نشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إشارة من النجدة، مفادها، نشوب حريق بشقة في المعادي، وأضافت التحقيقات بأنه جرى الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، ومنع خطر امتداده للعقارات المجاورة، والسيطرة عليه وإخماده.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التى قررت ندب الأدلة الجنائية لفحص أسباب الحريق في وقت سابق، وحصر الخسائر والتلفيات.

