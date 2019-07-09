مصر | ضبط 27 ألفا و500 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 27 ألفا و500 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر بالسيدة زينب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية، من ضبط 27 ألفا و500 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل شركة بالسيدة زينب.

وكانت معلومات وردت للعميد محمد رجائي، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بالقاهرة، تفيد قيام صاحب شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، بتجميع كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير خاضعة لأي إشراف من الجهات المعنية بوزارة الصحة، وما يمثله ذلك من خطورة على صحة المواطنين ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول، تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ من صحة المعلومات، تبين من صحتها.

وبناءً على إذن من النيابة العامة، داهمت قوة من رجال مباحث التموين بالقاهرة الشركة وألقت القبض على صاحبه، وبتفتيش الشركة عثر بداخلها على 27.540 قطعة مستلزمات طبية، مجهولة المصدر وغير خاضعة لأي إشراف من الجهات المعنية بوزارة الصحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول.

وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازتها بقصد طرحها في الأسواق مره أخرى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.