مصر | "مفيهوش خدش".. تشريح جثة مسن عثر عليه متوفى داخل شقته بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مفيهوش خدش".. تشريح جثة مسن عثر عليه متوفى داخل شقته بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلفت النيابة العامة، مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة مسن عثر عليه متوفى داخل مسكنه بمنطقة حدائق حلوان، وإرسال تقرير مفصل عن سببب الوفاة ومعلافة أسبابها والوقوف على ملابسات الحادث.

وكما طالبت النيابة العامة بسرعة تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة

وكشفت تحقيقات النيابة بتلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغًا بوجود جثة لرجل مسن داخل شقته بحلوان، وأضافت التحقيقات أنه بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لرجل في العقد السادس من العمر لا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتم تحرير المحضر وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.