مصر | استشهد قبل إجراء المقابلات.. "قضايا الدولة" تمنح العضوية الشرفية لأسرة الشهيد عمر القاضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استشهد قبل إجراء المقابلات.. "قضايا الدولة" تمنح العضوية الشرفية لأسرة الشهيد عمر القاضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، منح أسرة الشهيد عمر إبراهيم كمال القاضي، العضوية الشرفية لنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، ودرع الهيئة؛ تقديرًا لروح البذل والعطاء وتكريمًا لروح الشهيد.

وأكد المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أنه أثناء قيام المستشارين أعضاء المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، بإجراء المقابلات الشخصية لتعيين خريجي دفعة 2017 في وظيفة مندوب مساعد بالهيئة تبين استشهاد عمر إبراهيم كمال القاضي المتقدم لتلك الوظيفة.

وأضاف أنه تقرر منح أسرته العضوية الشرفية لنادي قضايا الدولة.

وأشار إلى أن القرار جاء إيمانًا بقيم الوفاء وعرفانًا بجلال التضحية والفداء، ووسامًا لشهيد ترك مجد الاعتزاز وفخر الانتماء وشموخ الانتساب إليه، ورسم فى حب الوطن صورة للكبرياء.