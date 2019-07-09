مصر | "تحوي خام الذهب".. ضبط 3 وبحوزتهم 800 كيلو أحجار كوارتز بمرسى علم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تحوي خام الذهب".. ضبط 3 وبحوزتهم 800 كيلو أحجار كوارتز بمرسى علم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالبحث والتنقيب عن خام الذهب بالمناطق الجبلية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية



تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط (3 أشخاص مُقيمين بأسوان) حال استقلالهم سيارة نقل بدون لوحات معدنية قيادة أحدهم بمنطقة الكيلو 50 بطريق (مرسى علم- الشلاتين) بدائرة القسم، وبحوزتهم (8 أجولة بداخلهم 800 كجم من أحجار الكوارتز التي تحوى خام الذهب - جهاز كشف عن المعادن- 4 أسطوانات بوتاجاز- "جركن" به مواد بترولية- 5 "جركن بلاستيك" فارغ- 2 أجنة - 2 مطرقة).