مصر | "المعمل الجنائي" يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة "ديلر" بالدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المعمل الجنائي" يفحص مواد مخدرة ضبطت بحوزة "ديلر" بالدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعمل رجال المعمل الجنائى بالقاهرة، على فحص كمية من المواد المخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل مطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات فى الدرب الأحمر، لكتابة تقرير وافٍ عنها، وتسليمه للنيابة العامة، لاستكمال التحقيقات فى القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة عندما تمكن رجال مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، من ضبط عاطل مطلوب التنفيذ عليه في قضية مخدرات، والمقضي فيها بالسجن 3 سنوات، حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته كيلو جرام حشيش، مبلغ مالي قدره 1000 جنيه، هاتف محمول.

وأضافت التحقيقات أن بمواجهة المتهم بالمضبوطات اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه وأقر بالحكم الصادر ضده.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.