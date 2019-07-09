مصر | "80 ألف جنيه".. التحقيق مع 4 متهمين بالتزوير والنصب بالنزهة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "80 ألف جنيه".. التحقيق مع 4 متهمين بالتزوير والنصب بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة النزهة، التحقيق مع 4 أشخاص ضبط بحوزتهم 80 ألف جنيه، بتهمة التزوير والنصب على المواطنين، من خلال تزوير عقود عمل بالخارج.

وتعود البداية عندما تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة النزهة، وذلك بعد تقدم 11 شخص بتحرير محضر يتهموا فيه "م.خ" مدرب تايكوندو، "م.ع" مدرب تايكوندو، "ه.م" صاحب مكتب للسياحة، و"أ. ع" صاحب شركة للإصدرات والتصدير، والذي يعود محل أقامتهم بالشرقية، بالنصب والاحتيال وتزوير عقود عمل للدول العربية.

وبمواجهتهم اعترف اثنان منهم بالتزوير والنصب على المواطنين وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما، وبمواجهة المتهم الثالث والرابع أيد ما جاء بأقوال المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالت النيابة التحقيق.