مصر | ضبط 4 عناصر إجرامية وبحوزتهم 35 طربة حشيش بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 4 عناصر إجرامية وبحوزتهم 35 طربة حشيش بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في المواد المخدرة وذلك على النحو التالي:ضبط 2 من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول (العامرية) بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته أحدهما (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – هاتف محمول – مبلغ مالي).



وضبط 2 من العناصر الإجرامية– سبق اتهام أحدهما فى 3 قضايا "خيانة أمانة"، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما بدائرة قسم شرطة أول (العامرية) بمحافظة الإسكندرية، وذلك حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات بدائرة القسم، وبحوزتهما (15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3،750 كيلو جرام – 2 هاتف محمول – مبلغ مالي).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار استمرار الحملات الأمنية.

