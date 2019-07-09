مصر | بأسلوب "توصيل الأسلاك".. سقوط مسجل أثناء سرقة سيارة بالقطامية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأسلوب "توصيل الأسلاك".. سقوط مسجل أثناء سرقة سيارة بالقطامية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكن رجال مباحث قسم شرطة القطامية، بقيادة الرائد أحمد عاطف من ضبط محكوم عليه هارب حال شروعه فى سرقة سيارة.
وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (سائق، مقيم بالجيزة- هارب من حكم بالمراقبة وسبق اتهامه فى إحدى القضايا ومطلوب للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا) حال شروعه في سرقة إحدى السيارات متوقفه بدائرة القسم، وبحوزته (رخصة قيادة مُثبت عليها صورة المتهم بإسم مغاير "مزورة"- مجموعة من الأدوات).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وبمواجهته اعترف بشروعه في سرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بتحصله على رخصة القيادة المضبوطة من أحد الأشخاص "جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه" نظير مبلغ مالى لتسهيل مروره من الأكمنة خشية ضبطه.
وباستدعاء المجني عليه، تعرف على السيارة، واتهمه بالشروع في سرقتها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.