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مصر | بأسلوب "توصيل الأسلاك".. سقوط مسجل أثناء سرقة سيارة بالقطامية

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تمكن رجال مباحث قسم شرطة القطامية، بقيادة الرائد أحمد عاطف من ضبط محكوم عليه هارب حال شروعه فى سرقة سيارة.
وفي أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (سائق، مقيم بالجيزة- هارب من حكم بالمراقبة وسبق اتهامه فى إحدى القضايا ومطلوب للتنفيذ عليه فى إحدى القضايا) حال شروعه في سرقة إحدى السيارات متوقفه بدائرة القسم، وبحوزته (رخصة قيادة مُثبت عليها صورة المتهم بإسم مغاير "مزورة"- مجموعة من الأدوات).
وبمواجهته اعترف بشروعه في سرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بتحصله على رخصة القيادة المضبوطة من أحد الأشخاص "جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه" نظير مبلغ مالى لتسهيل مروره من الأكمنة خشية ضبطه.
وباستدعاء المجني عليه، تعرف على السيارة، واتهمه بالشروع في سرقتها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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