مصر | 4 مسئولين وراء الاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من رصيد المطاحن بأسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مسئولين وراء الاستيلاء على 1.5 مليون جنيه من رصيد المطاحن بأسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف التلاعب بأرصدة مخازن إحدى شركات المطاحن والتي تقدر بقرابة 1،5 مليون جنيه.



ووردت معلومات تفيد وجود تلاعب في أرصدة "النخالة " (الردة الخشنة) المتواجدة بمخازن شركة مطاحن أسيوط (التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية) الكائنة بدائرة مركز شرطة أسيوط ووجود عجز بين المسجل دفتريًا والمخزن داخل المطاحن.



وعقب تقنين الإجراءات تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين بمحافظة أسيوط، حيث تم تشكيل لجنة لجرد محتويات المخزن ومطابقته مع الأرصدة المثبتة دفتريًا لبيان كمية العجز، حيث أسفرت نتائجها عن وجود تلاعب بين الأرصدة الموجودة دفتريًا والتى تٌقدر بـ ( 1484) طن والموجود فعليًا وقدرها ( 1141) طن بعجز ( 343) طن بقيمة مالية (1،287) مليون جنيهًا.



واضطلعت اللجنة بإتهام (4 أشخاص "محددين" ) لكونهم المسئولين عن العهدة المشار إليها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.

