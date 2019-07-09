مصر | حال تردده على مسجلة خطر.. سقوط هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حال تردده على مسجلة خطر.. سقوط هارب من سجن أبو زعبل خلال أحداث يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من ضبط محكوم عليه هارب من سجن أبو زعبل خلال يناير 2011 حال تردده على سيدة مطلوب التنفيذ عليها فى 17 قضية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة قيام (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية - هارب من سجن أبو زعبل خلال يناير 2011 أثناء قضاء عقوبة جناية "قتل" بالاتجار في المواد المخدرة وتردده على سيدة من أقاربه (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليها فى (17) قضية تبديد بمركز شبين القناطر).



وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما وبحوزة الأول (20 جرام لمخدر الهيروين – مبلغ مالى قدره 12 ألف جنيه)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة للإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع،كما أقرت الثانية بالأحكام الصادرة ضدها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

