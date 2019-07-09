مصر | "توصيلة آخر الليل".. سقوط عاطل لسرقته توكتوك من سائقه بالإكراه بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "توصيلة آخر الليل".. سقوط عاطل لسرقته توكتوك من سائقه بالإكراه بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (عاطل سن 30 - مقيم بدائرة القسم - سبق اتهامه في 8 قضايا آخرهم "مخدرات") حال استقلاله مركبة"توك توك" وبحوزته "طبنجة صوت".



وبمناقشته عن مصدر مركبة "التوك توك" حيازته اعترف بسرقتها كرهًا عن قائدها بمنطقة مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج.



وأمكن التوصل للمجني عليه (سن 20 سائق – مقيم دائرة قسم شرطة المرج)، وباستدعائه تعرف على المتهم، وقرر بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة قسم شرطة المرج استقل معه المتهم المضبوط بدعوى توصيله، وأثناء السير استولى منه على المركبة كرهًا عنه وأضاف بأنه كان فى سبيله للإبلاغ.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

