أخبار مصر | نقيب الصحفيين: ندعم التوسع في عمل الإعلاميات بالصحافة الرياضية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين: ندعم التوسع في عمل الإعلاميات بالصحافة الرياضية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه لمس رغبة في مواكبة العصر، وذلك فيما يتعلق بالاتجاهات الحديثة لتغطية الأحداث الرياضية الكبرى.

وأضاف خلال انطلاق فعاليات الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات، بنقابة الصحفيين اليوم، أنه سيتفرع من الملتقى ورش عمل وندوات أخرى، وسيكون هناك تشجيع أكبر للصحفيات والإعلاميات العربيات، موجهًا الشكر للاتحاد، وذلك لتعاونه مع نقابة الصحفيين.

وتابع: "هناك قفزة واضحة لوجود الإعلاميات في الصحافة العربية، وهو حدث مهم بالنسبة لنا، ونشجع عليه، وسنقدم كل ما نملك من دعم لتحقيق أهداف هذا التوجه، أتمنى أن يكون هذا الحدث ليس سنويًا، ولكن يتفرع منه ورش عمل وصحافة عربية، تُمثل إضافة قوية، ونشجع على تكرار هذا الحدث، والنقابة ستُقدم كل الدعم له، مرت ١٥ عامًا وأنتم تواصلون الطريق، لمست في البرنامج اتجاهًا قويًا للغاية، للحاق بالعصر والتعلم والتعليم لما هو أكثر حداثة".

ورحب "رشوان" بضيوف مصر من الإعلاميات الرياضيات، موجهًا الشكر لهن على تشريف نقابة الصحفيين المصرية، كما وجه الشكر لوزير الرياضة على رعايته لهذا الحدث المهم ورئيس الاتحاد العربي.

جاء ذلك على خلفية انطلاق فعاليات الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات، اليوم، بمقر نقابة الصحفيين، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

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ويشمل الملتقى فروع "صحافة الموبايل والصحافة الرقمية، وصحافة الإذاعة، وصحافة التليفزيون"، وذلك برعاية الدكتورأشرف صبحي، وزيرالشباب والرياضة، وذلك بمناسبة إقامة كأس الأمم الإفريقية في مصر.

وتضمن برنامج اليوم الأول للمتلقى الافتتاح، تقديم المذيعة سها إبراهيم، ثم كلمة ترحيب لحسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين المصريين، تلتها كلمة الإتحاد العربي للصحافة الرياضية ويلقيها محمد جميل عبدالقادر رئيس الإتحاد، وبعدها كلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ثم تكريم كل من الوزير ورئيس رابطة النقاد الرياضيين، وعصام عبد المنعم بدرع تذكاري من الإتحاد العربي للصحافة الرياضية.

كما يشمل الملتقى ندوة عن الاتجاهات الحديثة في عمل القنوات الرياضية في البطولات الكبرى، بحضور أسامة الشيخ، الصحفي والإعلامي الرياضي، ومحمد عفيفي، رئيس قناة النيل للرياضة والدكتور تركي العواد الإعلامي الرياضي السعودي بقناة العربية، ويدير الندوة الإعلامية الرياضية نيرمين سامى (قناةالعربية)، ثم تعقد ورشة عمل بعنوان "صحافة التليفزيون" ويحاضر فيها الإعلامية ديما السايح "قناة العربية"، ثم ورشة عمل ثانية بعنوان "الصحافة الرقمية" ويحاضر فيها الدكتور خالد ذكي، الأستاذ بإعلام القاهرة، وأخيرا ندوة عن الاتجاهات الحديثة في الصحافة الرياضية بحضور الدكتور حمدي حسن، أستاذ الإعلام بجامعة مصرالدولية، و فتحي سند الناقد الرياضي، والدكتور ياسرأيوب، الناقدالرياضي، الكبير، ويديرالندوة عصام شلتوت الناقدالرياضي.

ويتضمن برنامج اليوم الثاني ورشة عمل بعنوان (صحافةالإذاعة، ويحاضر فيها الدكتورة نادية النشار، المذيعة بالشباب والرياضة، ثم ندوة عن الإتجاهات الحديثة في الإذاعات الرياضية لمواكبة الأحداث الكبرى، بحضور نجلاء عبدالبر رئيس إذاعة الشباب والرياضة، وسهام العيادي رئيس القسم الرياضي بالإذاعة التونسية، وعادل العلوي نائب رئيس قطاع الرياضة بالإذاعة الوطنية المغربية، ويديرالندوة الصحفى جلول التويجر من (المغرب).

كما يشمل الملتقى في يومه الثاني، ورشة عمل بعنوان (صحافة الموبايل)، ويحاضر فيها أسامة الديب، مديرتحريرالمالتيمديا بمؤسسة أونا للصحافة والإعلام، ثم ندوة عن تطور الصحافة الرياضية بحضور الدكتورة هويدا مصطفى وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة، ورجاءالسعداني (تونس) و عادل الزهراني (السعودية)، ويدير الندوة الزميلة ميرفت حسنين، وأخيرًا إعلان توصيات المؤتمر وتوزيع شهادات المشاركة والميداليات.