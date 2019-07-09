أخبار مصر | وزير الشباب والرياضة: السيسي يهتم بالمرأة على المستويين المصري والعربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة: السيسي يهتم بالمرأة على المستويين المصري والعربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر بقيادتها السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تهتم بالمرأة، ومن منطلق هذا الاهتمام على المستوى المصري يمتد أيضًا للمستوى العربي.

وأضاف وزير الشباب خلال افتتاح الملتقى العاشر للإعلاميات الرياضيات العربيات بنقابة الصحفيين، أنه وجد بعد انتخابات رابطة النقاد الرياضيين نشاطًا ملحوظًا، وهو شيء محترم؛ فهناك شراكة استراتيجية مع المجال الإعلامي، سواء المقروء أو المسموع أو المرئي.

وتابع: "الوزارة بدأت تطلق مشروعات أحدها للتثقيف والمعرفة، واليوم الملتقى شيء مهم جدًا وندواته تمس شيء مهم جدًا؛ فارتباط العلم والمعرفة بالواقع يرتبط بالتغير السريع في وسائل الاتصال التي أثرت على الصحافة".

وأكد "صبحي" أن الجانب الإعلامي من أهم آليات النجاح لبطولة أمم أفريقيا التي تنظمها مصر.

ويشمل الملتقى فروع "صحافة الموبايل والصحافة الرقمية، وصحافة الإذاعة، وصحافة التليفزيون"، وذلك برعاية الدكتورأشرف صبحي، وزيرالشباب والرياضة، وذلك بمناسبة إقامة كأس الأمم الإفريقية في مصر.

Advertisements

وتضمن برنامج اليوم الأول للمتلقى الافتتاح، تقديم المذيعة سها إبراهيم، ثم كلمة ترحيب لحسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين المصريين، تلتها كلمة الإتحاد العربي للصحافة الرياضية ويلقيها محمد جميل عبدالقادر رئيس الإتحاد، وبعدها كلمة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ثم تكريم كل من الوزير ورئيس رابطة النقاد الرياضيين، وعصام عبد المنعم بدرع تذكاري من الإتحاد العربي للصحافة الرياضية.

كما يشمل الملتقى ندوة عن الاتجاهات الحديثة في عمل القنوات الرياضية في البطولات الكبرى، بحضور أسامة الشيخ، الصحفي والإعلامي الرياضي، ومحمد عفيفي، رئيس قناة النيل للرياضة والدكتور تركي العواد الإعلامي الرياضي السعودي بقناة العربية، ويدير الندوة الإعلامية الرياضية نيرمين سامى (قناةالعربية)، ثم تعقد ورشة عمل بعنوان "صحافة التليفزيون" ويحاضر فيها الإعلامية ديما السايح "قناة العربية"، ثم ورشة عمل ثانية بعنوان "الصحافة الرقمية" ويحاضر فيها الدكتور خالد ذكي، الأستاذ بإعلام القاهرة، وأخيرا ندوة عن الاتجاهات الحديثة في الصحافة الرياضية بحضور الدكتور حمدي حسن، أستاذ الإعلام بجامعة مصرالدولية، و فتحي سند الناقد الرياضي، والدكتور ياسرأيوب، الناقدالرياضي، الكبير، ويديرالندوة عصام شلتوت الناقدالرياضي.

ويتضمن برنامج اليوم الثاني ورشة عمل بعنوان (صحافةالإذاعة، ويحاضر فيها الدكتورة نادية النشار، المذيعة بالشباب والرياضة، ثم ندوة عن الإتجاهات الحديثة في الإذاعات الرياضية لمواكبة الأحداث الكبرى، بحضور نجلاء عبدالبر رئيس إذاعة الشباب والرياضة، وسهام العيادي رئيس القسم الرياضي بالإذاعة التونسية، وعادل العلوي نائب رئيس قطاع الرياضة بالإذاعة الوطنية المغربية، ويديرالندوة الصحفى جلول التويجر من (المغرب).

كما يشمل الملتقى في يومه الثاني، ورشة عمل بعنوان (صحافة الموبايل)، ويحاضر فيها أسامة الديب، مديرتحريرالمالتيمديا بمؤسسة أونا للصحافة والإعلام، ثم ندوة عن تطور الصحافة الرياضية بحضور الدكتورة هويدا مصطفى وكيل كلية الإعلام جامعة القاهرة، ورجاءالسعداني (تونس) و عادل الزهراني (السعودية)، ويدير الندوة الزميلة ميرفت حسنين، وأخيرًا إعلان توصيات المؤتمر وتوزيع شهادات المشاركة والميداليات.