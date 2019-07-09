أخبار مصر | "التضامن": غدا بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": غدا بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدأ وزارة التضامن الإجتماعى، غدا الأربعاء، فى صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة المقررة، وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك لعدد 1.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.3 مليار جنيه.

تابعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، انتظام عمليات صرف معاشات شهر يوليو، حيث اطمأنت الوزيرة علي سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الألى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها، بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.

كما أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم أن إجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى مساء أمس قد قاربت 4,5 مليون عملية صرف بقيمة اجمالية 6 مليار و880 مليون جنيها، وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 759 الف حالة بقيمة اجمالية 1 مليار و 368 مليون جنيها، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM مليون و806 ألف حالة صرف بقيمة اجمالية 2 مليار و66 مليون جنيها، بالإضافة إلى 2 مليون و34 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة اجمالية 3 مليار و 445 مليون جنيها.

كانت والى قد أصدرت تعليماتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات والعمل على حل اى شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف.