أخبار مصر | "المشاط" تهنئ وزير الطيران بمناسبة تشغيل مطار العاصمة الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المشاط" تهنئ وزير الطيران بمناسبة تشغيل مطار العاصمة الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، والعاملين بقطاع الطيران، بخطوة تشغيل مطار العاصمة الإدارية.

وأشادت الوزيرة، بموقع المطار المتميز الذي سيساهم في تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر بمنطقة العين السخنة ومشروع هضبة الجلالة السياحي العالمي.

وقالت الوزارة، إن المطارات الجديدة وبخاصة مطاري سفنكس والعاصمة، تساهم في تنشيط حركة السياحة الثقافية وزيارة الأماكن الأثرية وربطها بسياحة الشواطئ، ومن المتوقع تسيير العديد من الرحلات الدولية والداخلية خاصة مع افتتاح المتحف الكبير.

كما هنأت الوزيرة، فريق العمل القائم على برنامج تحفيز الطيران العارض وما حققه من نتائج طيبة خلال الفترة الماضية.