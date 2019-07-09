أخبار مصر | محافظ الجيزة: تركيب كاميرات مراقبة بسوق برقاش للجمال‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: تركيب كاميرات مراقبة بسوق برقاش للجمال‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل محافظة الجيزة تنفيذ عدداً من الإجراءات لإحكام السيطرة علي سوق الجمال ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر لضمان عدم التعدي أو التعامل بعنف مع الجمال داخل السوق.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم تركيب كاميرات مراقبة علي مساحة 3 ألاف متر بالسوق بجانب بوابات الدخول والخروج وساحة المزاد والتي تشهد وجود تجمع التجار والبائعين.

وأضاف أنه بالتعاون مع التجار جاري تركيب كاميرات مراقبه علي 34 زريبة داخل السوق سيتم ربطها بوحدة المراقبة والتحكم الرئيسية التابعة للمحافظة داخل السوق وسيتم متابعتها وتفريغها دورياً من قبل إدارة السوق للتأكد من التعامل الصحيح مع الجمال ولإحكام الرقابة علي كافة جوانب السوق خاصه يوم الجمعة والذي يشهد تواجد كبير من قبل التجار والمتعاملين في بيع الجمال.

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أكد المحافظ أن مديرية الطب البيطري انتهت من رفع كفاءة الوحدة البيطرية داخل السوق للإشراف علي علاج أي حيوانات مريضة ترد إليها.

مؤكداً على أنه يجري تنظيم ندوات إرشادية وتوعية للتجار بالتعامل السليم والرفق بالحيوان إضافه إلي تعليق بوسترات توضح أساليب التعامل الصحيح مع الجمال.

من جانبه أشار العميد أيمن السعيد رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر أنه بناءاً علي توجيهات اللواء المحافظ تم شن حملة يوم الجمعة الماضية من خلال لجنه علي سوق برقاش ضمت مدير مديرية الطب البيطرى ومسئولى الطب الوقائى والموارد البشرية بالمدرية لضبط أي مخالفات كما سيتم شن حملات مفاجئة بناءا على توجيهات اللواء المحافظ لعدم السماح بوجود اى مخالفات.