أخبار مصر | "القوى العاملة" توجه المديريات بتمكين اللجنة النقابية من أداء دورها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة" توجه المديريات بتمكين اللجنة النقابية من أداء دورها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت وزارة القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية، بتمكين اللجنة النقابية بكل مديرية من أداء دورها الذي رسمه قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، دون ممانعة أو عرقلة.

وأكد التعليمات التي أصدرت وزارة القوي العاملة تعميما بها، على مديرياتها بالمحافظات، أهمية اعتماد مبدأ المكاشفة والشفافية في التعامل مع ممثلي تلك اللجان، والاستماع إلي وجهة نظرهم قبل اتخاذ أي إجراءات تتعلق بالعاملين في كل مديرية، ووضع الحلول الجذرية لشكاوى العاملين التي تتدخل اللجنة النقابية لحلها.

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وشددت الوزارة على أهمية تنفيذ هذه التعليمات بشكل كامل، مشيرة إلى أنها ستقوم بمراجعة مدي التزام المديريات بها بكل دقة.

وتأتي هذه التعليمات في إطار دعم وزير القوي العاملة لجهود اللجان النقابية للعاملين بالمديريات وتمكينها من أداء دورها في سبيل تحقيق الاستقرار لجميع العاملين والنهوض بكافة الخدمات التي تقدمها تلك اللجان للعاملين بالمديريات.

يذكر أن قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، أعطي للجان النقابية العمل علي تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها، وإبرام اتفاقيات العمل الجماعية علي مستوي المنشأة، والاشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها في إعداد مشروعات اتفاقية العمل الجماعية، والمشاركة في مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة في تنفيذها، فضلا عن وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال أو تعديلها.