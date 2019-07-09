أخبار مصر | وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرا الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقّع الدكتـور/ محمـد سعيد العصـار وزيـر الدولـة للإنتاج الحربي، وهشـام توفيـق وزير قطاع الأعمال العام، مذكرة تفاهم في مجال المعاونة الفنية والاستشارات والشراكة في تنفيذ مختلف المشروعات القومية والصناعية، وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

يأتي توقيع هذه المذكرة في إطار اهتمام الدولة بمواكبة التطور التكنولوجى العالمى والتكامل بين مختلف الوزارات والهيئات في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية في المجالات المختلفة لخدمة المواطن المصري.

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وقد تم الاتفاق بموجب مذكرة التفاهم على تشكيل لجان فنية مشتركة لإدارة المشروعات محل الاهتمام المشترك تقوم بإعداد الوثائق اللازمة وتنفيذ إجراءات البت في العروض، حيث ستقوم هذه اللجنة المشتركة بإعداد دراسات الجدوى المبدئية للمشروعات ذات الاهتمام المشترك وتقديم المعاونة والاستشارات الفنية وعرض هذه الدراسات لتحديد الجدوى الاقتصادية لها، والبدء بالتعاون على سبيل المثال لا الحصر بالمرحلة الأولى لمشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية من الكوارتز المصري (مصنع إنتاج السيلكون المعدني)، والمقترح تنفيذه بالتعاون بين "الإنتاج الحربي" و"الشركة المصرية للسبائك الحديدية" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية في مدينة إدفو بمحافظة أسوان.

ومن جانبه أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام على ثقته فى الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي وما تقوم به للمساهمة فى دعم الصناعة الوطنية والاستعانة بأحدث التكنولوجيات العالمية بمختلف المجالات لزيادة نسب المكون المحلى فى التصنيع، وأوضح "توفيق" أن الشركة المصرية للسبائك الحديدية هى إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وتعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال إنتاج سبائك الفيروسيليكون وبودرة السيليكا في مصر والشرق الأوسط.

وأشار "توفيق" إلى أن البيئة مناسبة حالياً لتنفيذ العديد من مشروعات التنمية بمصر ومن بينها تنفيذ أولى مراحل مشروع مجمع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية، مضيفاً أنه من المخطط أن يتم تنفيذ هذا المشروع على مراحل بدايةً من إستخلاص الكوارتز المصرى النقى مرورًا بتصنيع السليكون المعدني والبولي سليكون وصولاً إلى تصنيع خلايا وألواح الطاقة الشمسية.