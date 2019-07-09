أخبار مصر | وصول نقيب المحامين محكمة مدينة نصر لترأس هيئة الدفاع عن أبو العلا مكي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وصول نقيب المحامين محكمة مدينة نصر لترأس هيئة الدفاع عن أبو العلا مكي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتنظر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة أبو العلا مكي، عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية شمال القاهرة، والمتهم بقضية أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي وقعت في شهر يوليو عام 2012.
وترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، في الجلسة الماضية، هيئة الدفاع عن أبو العلا مكي.
وطلب "عاشور" خلال جلسات القضية بضم دفتر أحوال القسم لأيام 5 و6 و7 يوليو عام 2012، وضم المحضر الموقع عليه من العريف رجب إبراهيم من قوة القسم، ضد "مكي" وآخرين، حيث إنه ورد ذكره في التحقيقات وغير متواجد بأوراق الدعوى.
وحضر الجلسة الماضية، أبو بكر ضوة، وماجد حنا، ومحمد كركاب، وعبد الجواد أحمد، ومصطفى البنان، وسامح صديق، أعضاء مجلس النقابة العامة، وحسن أمين نقيب جنوب القاهرة، وهشام زين نقيب فرعية شمال القاهرة، ونادر نوري، ومحمد أبو الوفا، وزكريا رضوان، أعضاء مجلس الفرعية، وعبد العزيز راشد، عضو مجلس فرعية القاهرة الجديدة، وممدوح رمزي، المحامي بالنقض، وجمع من المحامين.