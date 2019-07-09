أخبار مصر | وصول نقيب المحامين محكمة مدينة نصر لترأس هيئة الدفاع عن أبو العلا مكي (صور)

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وصل منذ قليل سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين لعرب، لمحكمة مدينة نصر لترأس هيئة الدفاع عن أبو العلا مكي عضو مجلس فرعية شمال القاهرة، والمتهم بقضية أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر والتي وقعت في شهر يوليو عام 2012.

وتنظر محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة أبو العلا مكي، عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية شمال القاهرة، والمتهم بقضية أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي وقعت في شهر يوليو عام 2012.

وترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، في الجلسة الماضية، هيئة الدفاع عن أبو العلا مكي.