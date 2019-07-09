شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: شركات مصرية أصبحت تمتلك خبرة جيدة في مجال الأنفاق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على هامش إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة «ناصر»، بالجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.. أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هناك شركات مصرية أصبحت تمتلك خبرة جيدة في مجال الأنفاق، وبدأت تشارك يدًا بيد مع الشركات الفرنسية العاملة في هذا المجال في مصر، لافتًا إلى أن حجم أعمال الشركات المصرية أصبح هو الغالب، وهو ما يعطي مزيدًا من الأمل لتحقيق الرؤية التي يطمح إليها وزير النقل والمتمثلة في إقامة المشروعات الكبرى وخطوط النقل بأياد مصرية خالصة بعد أن أصبح لدينا خبرة جيدة.

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وأضاف مدبولي: أرغب في إيصال رسالة للمواطن المصري وهي أن تكلفة إنشاء هذا الجزء من خط المترو الذي يخدم محافظة الجيزة بالكامل تبلغ تكلفته نحو 30 مليار جنيه، فيما تبلغ إجمالي تكلفة الخط الثالث للمترو 97 مليار جنيه.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه بعد الانتهاء من إنشاء خطوط المترو وتشغيلها، ينبغي أن تغطي الإيرادات تكلفة التشغيل والصيانة، من أجل ضمان الحفاظ على جودة المنظومة، وهو ما يحدث في جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى ضرورة أن نضع في اعتبارنا دائمًا ألا نترك المشروع بدون إدارة جيدة ما يؤدي إلى تراجع أدائه وتحمل الدولة أعباء جديدة نتيجة أعمال الصيانة.

وفي هذا الصدد، قال مدبولي: مهم جدا كدولة أن نعلم كيف نحافظ على مرافقنا، وأن هذه المرافق لها تكلفة يجب تحملها والحفاظ عليها مع الدولة.