شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التقديم بمشروع في «شارع مصر – 6 أكتوبر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يبدأ جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، غداً الإربعاء وحتى يوم الخميس الموافق 1 أغسطس المقبل، تلقى طلبات التقديم بمشروع «شارع مصر – 6 أكتوبر». وأهم خطوات التقديم للشارع: -على الراغبين في التقديم التوجه للشباك الخاص بالتنمية بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بجهاز المدينة. Advertisements - يتم تقديم الطلب مُدعما بفكرة المشروع، والتصميم المُقترح. أن يكون محل إقامة المتقدم بمدينة 6 أكتوبر. أن يتراوح عمر المتقدم بين 21، و40 سنة. وكشف المهندس شريف الشربينى، جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر وفقاً لعدد من الشروط منها: - الاختيار بين المتقدمين طبقاً للدراسة الفنية المُقدمة. - وسيتم إجراء قرعة علنية.

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