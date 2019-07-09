شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين ومحافظ الدقهلية يفتتحان تجديدات نادي الزراعيين بنبروه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، التجديدات بنادي الزراعيين بمدينة نبروه، والذي يقدم الخدمات الإجتماعية للمهندسين الزراعيين بنبروه، وذلك بحضوركلاً من المهندس سعد فرماوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، ووكلاء وزارة التموين، والأوقاف، والتضامن الإجتماعي، والقمص صليب عاطف، راعي كنيسة نبروه والقيادات النقابية.

وأشاد محافظ الدقهلية، بالدور الهام للقطاع الزراعي بالمحافظة وبدور المهندسين الزراعيين، خاصة أن هذا القطاع يشغل أغلبية العمل لدي القوي العاملة المصرية بمختلف المحافظات، وتعد الزراعة أحد أدوات الصعود الإقتصادي التي تحقق الإستقرار للمواطنين، تستفيد من الميزة النسبية لمصر في مجال المواد المائية والأرضية.

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وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، «إن تطوير القطاع الزراعي أحد «هموم» الوطن، وهو ما يدفع النقابة إلى مساندة ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنفيذ سياسات إصلاحية لتطوير العمل الزراعي، حتي ينعكس على تحقيق الأمن الغذائي للمصريين كأحد أدوات الإستقرار الإقتصادي، موضحاً أن إفتتاح تجديدات نادي نبروه، يأتي ضمن خطة تنفذها النقابة لتطوير الأندية التابعه لها، لتقديم أفضل الخدمات وتحسين أداءه هذه الأندية».

نقيب الزراعيين خلال إفتتاح نادي نبروه

وأضاف خليفة، في تصريحات صحفية الثلاثاء، «إنه تم خلال لقاءه محافظة الدقهلية استعراض الدور الوطني للمهندسين الزراعيين على مستوي الجمهورية، وخاصة دور المهندسين الزراعيين في محافظة الدقهلية، والذين يبذلون الجهد ليل نهار بجانب أهالينا المزارعين والفلاحين لتوفير الغذاء لشعب مصر العظيم، مشدداً على أن النقابة هي بيت خبرة الحكومة المصرية، ونستهدف تعظيم الدور الوطني للمهندسين لتحقيق الأمن الغذائي وفقا لمعايير الجودة التي تحققها منظومة العمل الرقابي لضمان تداول غذاء آمن للمصريين».

وأوضح نقيب الزراعيين، أن محافظة الدقهلية تعد من المحافظات المتميزة زراعياً، خاصة أنها تضم أكبر عدد من المهندسين الزراعيين على مستوي الجمهورية، ويصل مساحة الزمام الزراعي للمحافظة من الاراضي الزراعية الخصبة 640 ألف فدان تشكل حوالي 8 % من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر، مشيراً إلى أن محافظه الدقهلية تتميز بالإنتاجية العالية لمحاصيل القمح والأرز والذرة والقطن.

كما لفت خليفة، إلى أن خطط التطوير تستهدف أن تسود روح الرضي لدي جموع الزراعيين، وتهيئة المناخ المناسب للخدمات النقابية للأعضاء بمختلف المحافظات، موضحاً أن محافظة الدقهلية يوجد بها عدد 6 أندية للزراعيين تقدم لأهالي المراكز الإدارية التي بها الأندية الخدمات الإجتماعية وللزملاء المهندسين الزراعيين، وتستهدف النقابة توفير نادي زراعي بكل مركز إدارى بالدقهلية لتقديم الخدمات الإجتماعية للزملاء.