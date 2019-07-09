شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط تتابع مع خبير «السياحة العالمية» خطوات تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، مع «آلان فيوتري» خبير منظمة السياحة العالمية، لمتابعة خطوات تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية، في ضوء خطة وزارة السياحة لإعادة هيكلة القطاع، والذي يعتبر تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية أحد محاوره الأساسية.

حضر الاجتماع أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والدكتورة سها سهجت مستشارة الوزيرة لشئون التدريب، والسيد عبدالفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة، وبعض مفتشي قطاع الرقابة على الفنادق بالوزارة الذين كانوا ضمن فريق العمل المكلف من الوزارة بهذا الملف.

وتم خلال الاجتماع مناقشة المعايير الجديدة الخاصة بتصنيف الفنادق، حيث قام الخبير الدولي بتقديم عرض تقديمى لما تم إنجازه منذ بدء العمل على هذه المنظومة وحتى الآن، استعرض خلاله مصفوفة المعايير الجديدة التي وضعت في هذه المنظومة ودرجات نجوميتها المختلفة ، ( ٣ -٤- ٥ نجوم) وكذلك وفقا لأنواع الفنادق المختلفة ( فندق ثابت- فندق عائم- فندق بيئى)

وأشار الخبير الدولى إلى أنه سيتم تطبيق هذه المنظومة بشكل تكنولوجى حديث باستخدام الألواح الإلكترونية Tablets ونظام تشغيل Soft ware خاص بها، لافتا إلى أنه تم عقد عدة برامج لتدريب وتأهيل مفتشي الوزارة على استخدام هذه الألواح الإلكترونية Tablets.

وأضاف أنه تم تأهيل عدد 23 مفتش من قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية بالوزارة على المنظومة الجديدة، وتم تأهيل 6 مدربي مدربين TOT لضمان استمرارية التأهيل والتطوير.

ومن جانبها أكدت الوزيرة على أن مشروع تحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية يعتبر حجر الأساس في تحسين جودة المنتج السياحي المصري ووضع مصر في مكانة تنافسية على خريطة السياحة العالمية.

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وأشارت الوزيرة إلى أهمية تضمين الضوابط الخاصة بأنماط الإقامة السياحية الجديدة ضمن هذه المعايير مثل سياحة المخيمات الثابتة والمتحركة Camps، والفنادق البيئية بما يضمن تطبيقها للبعد البيئى ويساهم في الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية، وهو ما يأتي في إطار تطبيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة وربطها بقطاعي السياحة والبيئة، موضحة أن برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع ترتكز رؤيته على تطبيق المعايير الدولية للاستدامة في كافة الأماكن السياحية المصرية للحفاظ على ثرواتنا الطبيعة.

وأكدت الوزيرة على أهمية مراعاة الضوابط المنظمة لسكن العاملين بهذه الفنادق بحيث تكون ملائمة لطبيعة العمل وتوفر كافة سبل الراحة والأمان بها، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ملحق خاص عن ضوابط سكن العاملين في المعايير الجديدة.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم منح كافة الفنادق فترة لتوفيق أوضاعها وفق معايير التصنيف الجديدة مما يجعلها في وضع تنافسى مع الفنادق العالمية ويعود بالفائدة على قطاع السياحة بشكل عام.

كما أشار خبير منظمة السياحة العالمية إلى أنه تم ادراج لأول مرة بند لقياس مدي جودة الخدمة المقدمة بالفنادق مما يكون مؤشرا على مدي كفاءة العاملين والتزام الفنادق بالتدريب والتأهيل المستمر للعاملين، مشيرا إلى تفعيل نظام «النزيل الخفي» (Mystery guest) الذي يقوم بزيارة الفندق للتفتيش عليه دون معرفة إدارته.

وفي ختام اللقاء أكدت الوزيرة على أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمعايير الجديدة لتصنيف الفنادق بنهاية شهر أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة كانت قد قامت بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية بوضع الشروط المرجعية لاختيار هذا الخبير وتحديد مهامه(TOR)، وتم التنسيق مع منظمة السياحة العالمية لترشيح خبير دولي في هذا المجال.