شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: غدا بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التضامن غدا في صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة المقررة وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك لعدد 1.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.3 مليار جنيه.

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تابعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يوليو حيث اطمأنت الوزيرة إلى سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الالى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها بالاضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد .

كما أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم ان اجمالى عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى مساء امس قد قاربت 4،5 مليون عملية صرف بقيمة اجمالية 6 مليار و880 مليون جنيها وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعى 759 الف حالة بقيمة اجمالية 1 مليار و368 مليون جنيها وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM مليون و806 الف حالة صرف بقيمة اجمالية 2 مليار و66 مليون جنيها بالإضافة إلى 2 مليون و34 الف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة اجمالية 3 مليار و445 مليون جنيها .

كانت والى قد أصدرت تعليماتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات والعمل على حل أي شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف