شكرا لقرائتكم خبر عن بنك ناصر الاجتماعي يبحث سبل التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم المصرفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار توجيهات غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي بالعمل على تطوير العنصر البشرى بالبنك قام الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب باستقبال الدكتور مصطفي هديب رئيس الاكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية والدكتور عمرو النحاس المدير التنفيذي للأكاديمية والدكتور اشرف عبدالرحمن نائب رئيس الاكاديمية لشئون الطلبة وبحضور مسؤولين من البنك لبحث سبل التعاون بين البنك والاكاديمية .

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وخلال الاجتماع استعرض الدكتور شريف انشطة البنك المختلفة ومبادرات البنك الاخيرة والتي تهدف إلى دعم الشباب وتوفير فرص العمل المناسبة لهم مثل مبادرة وظيفة تك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وكذلك التعاون مع شركة سويفل للنقل الجماعي .

كما ناقش الجانبين اهمية تطوير العنصر البشري والدورات التدريبية التي يمكن ان تقدمها الاكاديمية للبنك كما تم مناقشة نشاطات الاكاديمية وما حققته من نجاحات في مجال تدريب العلوم المصرفية .

وقد صرح فاروق انه في إطار العمل على تطوير العنصر البشرى قام البنك بإنشاء مركز تنمية الموارد البشرية بفرع 6 اكتوبر بمساحة 480متر بهدف توفير وتنظيم الدورات التدريبية للموظفين بمختلف المستويات الوظيفية حيث يحرص البنك على توفير بيئة العمل المناسبة لكل من الموظفين والعملاء لكي تواكب خدماته أحدث النظم المصرفية لذلك اعطي الموارد البشرية اهتمام كبير عن طريق توفير برامج تدريبية متخصصة وبناءة بما ينعكس إيجابيا على مستوى جودة الخدمات المقدمة وبما يتناسب وعراقة البنك وأهدافه .