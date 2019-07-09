شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يفتتح مركز تقييم القدرات والمسابقات بـ«التنظيم والإدارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي، يرافقه الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد من الوزراء، والمسؤولين، ومحافظ القاهرة.

وعقب الافتتاح، تفقد رئيس الوزراء قاعات المركز الخمس وغرفة التحكم، واستمع لشرح من الدكتورة هالة السعيد حول دور المركز وآلية عمله، كما تفقد رئيس الوزراء أعمال تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية على المستوى المحلي بوزارة التنمية المحلية.

من جانبه، قال الدكتور صالح الشيخ: إن «الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات، استنادا لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة».

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وأضاف أنه قام الجهاز بإنشاء المنظومة الإلكترونية على أن يكون النظام مُميكنا بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري، وذلك بأيدي كفاءات شابة من أبناء الجهاز، ثم عمل الجهاز على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في التطبيق من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي، وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أية مشكلات أو أعطال أثناء الاختبارات.

ونوّه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى أن الجهاز قام بإعداد بنوك الأسئلة في العديد من التخصصات، منها الجدارات السلوكية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، وذلك من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أساتذة الجامعات، لافتاً إلى أنه تم التحقق من كفاءة المنظومة من خلال استخدامها في اختبار موظفي بعض الجهات الحكومية.

وتم التأكيد خلال افتتاح المركز، على أنه تم بالفعل إجراء تشغيل تجريبي للمنظومة الجديدة، وإجراء تقييم شامل للمتقدمين لشغل وظائف قيادية في عدد من المصالح والجهات الحكومية منها: مصلحة الضرائب وهيئة السلع التموينية، إلى جانب تقييم المتقدمين لشغل وظائف قيادية على المستوى المحلى بوزارة التنمية المحلية، وأيضا تقييم المتقدمين لعضوية المجلس التطوعي للشباب بمحافظة الوادي الجديد، وكذا تقييم الاحتياجات التدريبية لقيادات وزارة البيئة.

وفي نهاية جولته بالمركز، أشار رئيس الوزراء إلى حرص الدولة واهتمامها بإنشاء هذه المنظومة لتقييم القدرات والمسابقات بحيث تكون مؤمنة ضد أي تدخل بشرى، لضمان تحقيق هدفها، والذي يتمثل في توفير آلية موضوعية لتقييم قدرات الموظفين والمتقدمين لشغل الوظائف الحكومية بما يحقق أكبر قدر من العدالة والنزاهة والشفافية لصالح الجميع.