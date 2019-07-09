شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 90 مليار جنيه تكلفة الخط الثالث المترو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك شركات مصرية بدأت تشارك الشركات الفرنسية ونأمل أن تكون الخطوط القادمة بأيادي مصرية لأن أصبحت لديها الخبرة.
وأضاف في تصريحات صحفية، له عقب إطلاق إشارة العمل لمكينة الحفر بمحطة جمال عبدالناصر: «أحب أن أوصل رسالة للمواطن وهي أن تكلفة الخط الثالث لمترو الأنفاق 90 مليار جنيه، وجزء منه سيخدم محافظة الجيزة بالكامل وتصل تكلفتة إلى 30 مليار جنيه».
وتابع: «الدولة تضع في الإعتبار أن المشروع الذي تدخل فيه تنفذه حتى النهاية».
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