شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بالمستشفي الجامعي بطنطا ينجح في إعادة نصف ذراع مبتور لطفل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا نجاح فريق طبي من جراحي مستشفي الطوارئ الجامعي بطنطا في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 15 عام تعرض لحادث نتج عنه بتر كامل ليده، حيث نجح الفريق في توصيل الساعد والكف المبتورين بمهارة.

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وقال د. أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنه تم عمل جميع الاشاعات اللازمة للطرف المبتور والجزء السليم فور وصول الحالة للمستشفى، كما تم تشكيل ٤ فرق عمل على الفور من أقسام جراحة التجميل وجراحة الأوعية الدموية وجراحة العظام والاعصاب والتخدير والعنايه المركزه.

وعلى الفور تم نقل الطفل إلى العمليات، حيث أجريت له عملية جراحية ناجحة استغرقت 7 ساعات، قام بها فريق طبي متميز من أقسام جراحة التجميل والعظام والتخدير ضم كل من د نادر المليجى ود هاشم عياد ود طارق شكر ود سمير غرابه ود ابراهيم مصطفي ود على عطا ود طارق ابو النور ود محمد عبدالواحد ود محمد السيد ود أحمد الكاشف ود محمد جمال.



وقد نجح الفريق الطبي في توصيل الاعصاب المتهتكة والأوعية الدموية والشرايين والاوتار والعضلات وتثبيت العظام بالشرايح والويرات اللازمة، ويرقد الطفل الان بقسم التجميل بالطوارئ لتلقي العلاج اللازم.