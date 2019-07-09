شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيجر يودع السيسي بعد رئاسته أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودع رئيس النيجر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد رئاسته أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية التي أطلقت اتفاقية التجارة الحرة القارية، وكذلك القمة الأفريقية التنسيقية المصغرة مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا.

جاء ذلك حسبما نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الثلاثاء.