شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيجر يودع السيسي بعد رئاسته أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ودع رئيس النيجر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد رئاسته أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية التي أطلقت اتفاقية التجارة الحرة القارية، وكذلك القمة الأفريقية التنسيقية المصغرة مع التجمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا.
جاء ذلك حسبما نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس النيجر يودع السيسي بعد رئاسته أعمال القمة الأفريقية الاستثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.