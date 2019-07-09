شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يطلق إشارة العمل بماكينة الحفر العملاقة بمحطة مترو جمال عبدالناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمحطة مترو جمال عبد الناصر، وأطلق إشارة العمل بماكينة الحفر العملاقة ضمن المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو.

ويبلغ طول المرحلة الثالثة 17.7 كم، ومتضمنة 15 محطة نفقية وسطحية، وتمتد من العتبة حتى «الكيت كات» غربا، ثم تتفرع لاتجاه الشمال حتى الطريق الدائري عند محور روض الفرج واتجاه آخر للجنوب حتى جامعة القاهرة. ويتم التنفيذ على 3 أجزاء (الجزء الأول) من المرحلة الثالثة بطول 4 كم ويمتد من العتبة حتى الكيت كات، وتشتمل هذه المرحلة 4 محطات نفقية وهي (ناصر – ماسبيرو- الزمالك – الكيت كات)، و(الجزء الثانى) من المرحلة الثالثة بطول 6,6 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتى المحطة التبادلية عند محـور روض الفرج، وتشمل على 6 محطات (محطة نفقية ومحطة سطحية، وعدد4 محطات علوية) وهي (السودان – إمبابة – البوهى– القومية العربية – الطريق الدائري- المحطة التبادلية عند محور روض الفرج).

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والجزء الثالث من المرحلة الثالثة بطول7,1 كم ويمتد من محطة الكيت كات حتي جامعة القاهـرة وتشمل 5 محطات (3 نفقية ومحطة علوية ومحطة سطـحية) وهي التوفيقية – وادي النيل – جامعة الدول– بولاق الدكرور- جامعة القاهرة.

ويبلغ إجمالي تكلفة المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، حوالى 44.5 مليار جنيه.