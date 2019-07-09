شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة إيطالية تبرز افتتاح مطار العاصمة الإدارية: يساهم فى تطوير المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية بدء التشغيل التجريبى لمطار العاصمة الإدارية الجديد بعد إنشائه وتجهيزه، وقالت إن هذا المطار يساهم فى تطوير المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن مطار العاصمة سيسهم فى تخفيف الضغط على القاهرة، كما أنه سيدعم حركة السياحة بعد التخفيف من التكدس التشغيلى عن مطار القاهرة الدولى.

وأوضحت أنه أقيم على مساحة 5 آلاف متر مربع ويسع لـ 300 راكب فى الساعة، ويضم 45 مبنى وبرج مراقبة، ويحتوى على ممر بطول 3 آلاف و650 مترا، وعرض 60 مترا، ويحتوى على 8 مواقف لانتظار السيارات، ومنطقة انتظار السيارات تسع 500 سيارة و20 أتوبيسا، وتم إنشاء المطار تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم تصميمه وفقا لخطة توسعية مستقبلية، وهناك ما بين 30 ألفا و35 ألفا يعملون حاليا على إكمال العاصمة الإدارية الجديدة ضمن الإطار الزمنى المحدد.