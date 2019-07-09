شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، التشغيل التجريبى لمطار "العاصمة الإدارية الجديدة" لينضم إلى مطار سفنكس الجديد، الذى تم افتتاحه رسميا خلال شهر يناير الماضى، وأقلعت منه رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران.

وبذلك تكون الوزارة، قد تسلمت مطارين من الخمس مطارات التى وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار خطة واستراتيجية الدولة، لزيادة حركة الركاب والاستثمارات ومعدلات التنمية فى مختلف المحافظات .

وهبطت أول رحلة تجريبية بالمطار لشركة مصر للطيران قادمة من مطار القاهرة، حيث كان فى استقبالها بالمطار الجديد قيادات وزارة الطيران المدنى، وقد تم استقبال الطائرة برش المياه، وهو تقليد متبع بمثابة الترحيب والاحتفال بوصول أول رحلة للمطار، وقد تم تهيئة المطار لمتطلبات بدء التشغيل التجريبى، والتى تستهدف فى مرحلتها الأولى استقبال عدداً من الرحلات الجوية .

وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، أن مطار "العاصمة الإدارية" الجديدة يتبع الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة الطيار أحمد جنينه، واستمر العمل به حوالي 12 شهراً فقط، بدلا من 24 شهرا، وتم عمل الدراسات والتجهيزات والمجسات، ودراسات التعامل مع السيول فى هذه المنطقة، كما أن المطار به مخطط لتوسعته مستقبلياً مع زياة حركة الركاب، وتم مراعاة حدود الممر، حتى يستوعب ممر آخر للطائرات، بالإضافة إلى أن الصالة الموجودة حالياً قابلة لأية تطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية .