- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الطيران المدنى، اليوم الثلاثاء، التشغيل التجريبى لمطار "العاصمة الإدارية الجديدة" لينضم إلى مطار سفنكس الجديد، الذى تم افتتاحه رسميا خلال شهر يناير الماضى، وأقلعت منه رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران.
وبذلك تكون الوزارة، قد تسلمت مطارين من الخمس مطارات التى وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى إطار خطة واستراتيجية الدولة، لزيادة حركة الركاب والاستثمارات ومعدلات التنمية فى مختلف المحافظات .
وهبطت أول رحلة تجريبية بالمطار لشركة مصر للطيران قادمة من مطار القاهرة، حيث كان فى استقبالها بالمطار الجديد قيادات وزارة الطيران المدنى، وقد تم استقبال الطائرة برش المياه، وهو تقليد متبع بمثابة الترحيب والاحتفال بوصول أول رحلة للمطار، وقد تم تهيئة المطار لمتطلبات بدء التشغيل التجريبى، والتى تستهدف فى مرحلتها الأولى استقبال عدداً من الرحلات الجوية .
وقالت مصادر مطلعة بالوزارة، أن مطار "العاصمة الإدارية" الجديدة يتبع الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة الطيار أحمد جنينه، واستمر العمل به حوالي 12 شهراً فقط، بدلا من 24 شهرا، وتم عمل الدراسات والتجهيزات والمجسات، ودراسات التعامل مع السيول فى هذه المنطقة، كما أن المطار به مخطط لتوسعته مستقبلياً مع زياة حركة الركاب، وتم مراعاة حدود الممر، حتى يستوعب ممر آخر للطائرات، بالإضافة إلى أن الصالة الموجودة حالياً قابلة لأية تطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية .
وأشارت المصادر، إلى أن المطار قامت بتنفيذه شركتى مقاولات مصريتين، الأولى اختصت بالإنشاءات الإدارية، والثانية قامت بإنشاء حقل الطيران والطرق الداخلية، للربط بين المنشآت الإدارية بطول 12 كيلو متر، بالإضافة إلى تنفيذهم منطقة انتظار سيارات تسع 500 سيارة، و20 أتوبيس، وتشغيل مبدئى للمطار بـ5 رحلات يوميا.
وأضافت المصادر: يضم المطار 45 مبنى، وبرج مراقبة جوى بطول 50 متراً، وصالة الركاب التى تسع 300 راكب فى الساعة وقابلة للتوسعة، لتستقبل عددا أكبر فيما بعد، كما تم ربط مطار العاصمة الدولى بطريق القاهرة السويس عن طريق تقاطع حر لكوبرى، ليحقق الدخول والخروج للمطار بتقاطعات حرة آمنة، وتم استكمال الأرصفة وأعمال الزراعات والتشجير حول المبانى، والمطار مجهز للحصول على علامة 4E ، مما يتيح له استقبال الطائرات ذات الطرازات الكبيرة، وقابل للتوسعة فيما بعد للحصول على علامة 4F كمطار القاهرة الدولى.
وقالت المصادر: تم تزويد المطار بأحدث كاميرات المراقبة الحرارية، وتزويده بأنظمة للمراقبة، وكشف الحقائب بالإكس راي، وتركيب نظام للإنذار الآلى ضد الحريق، ونظام للتحكم بالدخول، وأنظمة مراقبة بالكاميرات ترصد أدق التفاصيل، وأنظمة لكشف الحقائب بالأشعة، وتم إنشاء برج للمراقبة بارتفاع 50 مترا، وتم تزويده بأحدث أنظمة المراقبة والرادارات، ومبنى خزان مياه لعمليات الإطفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر مطار العاصمة الإدارية يستقبل أول رحلة تجريبية لمصر للطيران.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.