لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسبة النجاح فى العينات العشوائية للمواد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى العينات العشوائية، لامتحانات الثانوية العامة 2019 فى المواد الدراسية. ”الخليج 365” يقدم فى 11 معلومة نسب النجاح، وإعداد الطلاب الحاصلين على النهائية، وفق نتيجة العينة العشوائية. 1 ـ وصلت نسبة النجاح فى عينة اللغة العربية 96.5%، وحصل 53 طالب وطالبة على الدرجة النهائية فى المادة. 2ـ كما وصلت نسبة النجاح فى عينة اللغة الانجليزية 90.9%، وحصد 119 طالبا على الدرجة النهائية. 3ـ فى الفيزياء وصلت نسبة نجاح العينة العشوائية 85.4%، وحصد 626 طالب وطالبة على الدرجة النهائية. 4ـ وصلت نسبة النجاح فى عينة التاريخ 78.2% حصل 59 طالبا على الدرجة النهائية. Advertisements 5ـ وصلت نسبة النجاح فى عينة الاستاتيكا 85.1% وحصل 153 طالبا على الدرجة النهائية. 6ـ وصلت نسبة النجاح فى العينة العشوائية لامتحان الأحياء 91.5% حصل 401 طالبا على الدرجة النهائية فى المادة. 7ـ نسبة النجاح فى العينة العشوائية للغة الثانية 98.7% وحصل 6229 طالبا على الدرجة النهائية. 8ـ نسبة النجاح فى عينة علم النفس والاجتماع 95.5% وحصد 473 طالبا على الدرجات النهائية. 9ـ وصلت نسبة النجاح فى عينة الجغرافيا 94.9% وحصد 430 طالبا على الدرجة النهائية. 10ـ بلغت نسبة النجاح فى الكيمياء 83.4% وحصد 992 طالبا على الدرجات النهائية. 11ـ وصلت نسبة النجاح فى العينة العشوائية فى مادة الفلسفة والمنطق إلى 94.1% وحصد 1321 طالبا على الدرجات النهائية.

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