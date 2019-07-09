شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام عبد القادر والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الخط الثالث للمترو، يتم تنفيذه مع مجموعة من الشركات المصرية والفرنسية، لاستكمال سلسلة الإنجازات التى تم تنفيذها مع الجانب الفرنسى. Advertisements وقال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، فى كلمته، إنه سيتم افتتاح الجزء الأول من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، فى ديسمبر 2021.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القومية للأنفاق:افتتاح الجزء الأول من ثالث مرحلة بخط المترو الثالث ديسمبر 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.