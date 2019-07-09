شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى: مطار العاصمة الإدارية يحقق نقلة تنموية شاملة بالمنطقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الطيران المدنى، أن مطار العاصمة الإدارية سيساهم فى تحقيق نقلة تنموية شاملة فى المنطقة، خاصة أنه متصل بمشروع محور تنمية قناة السويس ومنطقة العين السخنة الصناعية، والتى تضم الموانىء البحرية الهامة، والتى تعد ملتقى للتجارة العالمية وقلعة للصناعة، والاستثمار ومقصداً سياحياً هاما فى الفترة القادمة.

وأعلنت الوزارة، خلال مراسم الاحتفال بالتشغيل التجريبى لمطار العاصمة الإدارية، أنه من المقرر أن يستقبل المطار قريباً عدداً من الرحلات الجوية، حيث أن هناك اتجاة لتخفيف الضغط الحالى علي مطار القاهرة الدولى عبر مطار العاصمة، نظراً لقربه من شمال وشرق القاهرة، ويخدم المحافظات المختلفة ومدن شرق القاهر،ة حيث أنه تم إعداد المطار جيداً بكافة الوسائل الحديثة والمتطورة ليستقبل جميع أحجام الطائرات في الفترة المقبلة، وأن التشغيل التجريبى للمطار يسمح باختبار المرافق الحيوية بطريقة آمنة ومدروسة، حيث يتم التركيز على اختبار كافة الأنظمة التشغيلية، وتحديد المشكلات الفنية ومعالجتها قبل التشغيل الكامل للمطار.

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وأضافت: استراتيجية الوزارة تضع على قمة أولوياتها تطوير المطارات المصرية، وافتتاح المشروعات التوسعية والاستثمارية، بالإضافة إلى تحسين وتطوير كافة الخدمات المقدمة للمسافرين بجميع المطارات، بالتوازى مع خطة تحديث أسطول الناقل الوطنى مصر للطيران، وتكاملها مع شركات الطيران الخاصة، وتطوير الأجهزة الملاحية والرادارية.