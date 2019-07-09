رئيس الوزراء: نسعى لوضع مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم بحلول 2030

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - مدبولى: العديد من الدول الصديقة طلبت الاستفادة من خبرات مصر فى الإصلاح الإدارى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة وضعت على رأس أهدافها، عقب تكليفها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، الاهتمام بالعنصر البشرى، وقطاع الصحة والتعليم.

وقال مدبولى فى كلمته، خلال افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الحكومة تولى اهتمام كبير لنظام الإصلاح الإدارى، لافتا إلى أنها قطعت أشواطا عديدة فى الإصلاح الإدارى.

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وأكد رئيس الوزراء، أن مصر تواجه تحديات كبيرة، ولكننا نملك رؤية واضحة وخطة تنمية مستدامة 2030، ونسعى لتقديم أفضل الخدمات للمواطن المصرى، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى أن تصبح مصر ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم بحلول عام 2030، مضيفا أنه يتم إجراء مراجعة شاملة فيما يتعلق بالإصلاح الحكومى .

وقال مدبولى، أن الحكومة تعمل على ميكنة لعدد كبير من الخدمات الحكومية، بجانب مبادرة الشمول المالى والتطوير الكامل للقدرات البشرية، لافتا إلى أن العديد من الدول الصديقة طلبت الاستفادة من خبرات مصر فى الإصلاح الإدارى، موضحا إنه تم اختيار مصر ممثلا فى الإدارة العامة والخدمة العامة باحتفالية اليوم العالمى للإدارة العامة.