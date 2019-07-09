ضبط سائق أثناء سرقة سيارة بالقطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، سائق، مقيم بالجيزة-هارب من حكم بالمراقبة وسبق اتهامه في إحدى القضايا، ومطلوب للتنفيذ عليه في إحدى القضايا، حال شروعه في سرقة إحدى السيارات متوقفة بدائرة القسم، وبحوزته (رخصة قيادة مُثبت عليها صورة المتهم باسم مغاير "مزورة"-مجموعة من الأدوات).

بمواجهته اعترف بشروعه في سرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بتحصله على رخصة القيادة المضبوطة من أحد الأشخاص "جارِ تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه" نظير مبلغ مالي لتسهيل مروره من الأكمنة خشية ضبطه.

باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالشروع في سرقتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.