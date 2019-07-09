عاطل الغربية سقط متلبسا بـ 39 قطعة حشيش وسلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:
حول عاطل بمركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، محل سكنه إلى وكر للإتجار في المواد المخدرة، حتى ذاع صيته، وضبطته قوة من ضباط المركز، وبحوزته 39 قطعة حشيش، اعترف بحيازتها بقصد الإتجار، وسلاح ناري "فرد خرطوش".
وردت معلومات إلى الرائد هادي سالم رئيس مباحث مركز كفر الزيات، بقيام "م. أ" 33 سنة – عاطل، وشهرته "النبشو" مقيم بقرية كفور بلشاى، سبق اتهامه في العديد من القضايا، بالإتجار في المواد المخدرة.
بعمل كمين تمكن كل من النقيبين محمد نصحى وأحمد أبو إسماعيل معاونا مباحث المركز، من ضبط المتهم وبحوزته 39 قطعة حشيش، وسلاح ناري "فرد خرطوش".
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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