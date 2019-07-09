متهم في حادث قطار محطة مصر:"مضيت بدل زميلي".. وآخر: معملتش حاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قال المتهم الثالث، أمام محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، أثناء نظر أولى جلسات محاكمة 14 متهماً في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 أخرين، إنه قام بتزوير المحررات، والتوقيع بدلاً زميله بناء على تعليمات رؤسائه.

فيما أنكر المتهم الأول التهم الموجهة له، مستطردًا:" أنا معملتش حاجة الجرارت كلها خربانة، ومش شغالة، أنا معملتش حاجة".

من جانبه قال السيد علي صلاح، محامي المتهم الثالث، أن دور المتهم بالتزوير في محرر رسمي، وأن ذلك الاتهام غير صحيح، كوّن أن المتهم وقع لزملائه بناء على توجيهات من رؤسائه، وهذا الذي اعتاده منذ البداية العمل لوجود عجز في العمال، وتقسيم العمل وبرديات، على أن يقوم أحد العمال بالعمل 23 ساعة والراحة 48 ساعة، مطالباً بضم دفاتر الحضور والانصراف لمدة 20 عامًا قبل الحادث، حتى يتم إثبات أن مقام به المتهم لا يعد تزويرا بل نظام عمل متبع.

تعقد المحاكمة برئاسة المستشار جيلاني حسن عثمان، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط .

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وكشفت تحقيقات كمال الشناوى رئيس النيابة الكلية بشمال القاهرة، بإشراف المستشار حاتم فاضل المحام العام الأول للنيابة، أن المتهم علاء فتحي أبو الغار ٤٨ سنة سائق الجرار، قام بالعبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط عن طريق قيامه بتعطيل أحد وسائل الأمان المزود به الجرار قيادته رقم ٢٣٠٢ فأفقده منفعته وهي إيقاف الجرار إثر انفلاته من المحاشرة بدون قائده كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عن ذلك الوفاة والإصابة.

فيما قام المتهم الثاني أيمن الشحات ٤٣ سنة سائق جرار بالتزوير بوضع إمضاءات بصفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات بأن قام بتزوير توقيع المتهم الرابع أيمن العدس ٥٤ سنة سائق جرار، يفيد استلامه لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار ٢٣٠٥ لاستكمال طاقم العمل به لإضفاء المشروعية على حركة تسيير الجرار دون إذن .

ووجهت النيابة للمتهم الثالث عاطف نصر ٤٦ سنة كاتب جرد، تزوير صفحتي دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة بأن وضع توقيعين منسوب صدورهما للمتهم الثامن مصطفى عبد الحميد نصار ٥٤ سنة ملاحظ مناورة بان اثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لاضفاء المشروعية على اعمال الملاحظة داخل الورش.

واستندت النيابة في إحالة المتهمين لما شهد به سعد سعودي رئيس الادارة المركزية للتخطيط والصيانة بالوحدات المتحركة، أن الجرار مزود بألة تامين في حالة الإغماء أو وفاة للسائق تسمى رجل الميت ونه لم يبلغ بوجود اَي اعطال في الجرار وان من واجبات قائد الجرار فحص كافة تجهيزات الجرار قبل التحرك به والتأكد من سلامة كافة معداته ووسائل الأمان .