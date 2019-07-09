"العربية اتفرمت".. اللقطات الأولى لحادث مروع بوصلة دهشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

شهدت وصلت دهشور بطريق الواحات حادثا مروعا اليوم الثلاثاء؛ إثر اصطدام سيارة نقل بفنطاس بأخرى ربع نقل بصندوق، ما أسفر عن وقوع ضحايا ما بين حالات وفاة ومصابين.

مصدر أمني بمرور الجيزة أفاد بأن القيادات الميدانية بالقطاع توجهت إلى موقع الحادث؛ للوقوف على ملابساته وعمل حصر كامل للضحايا.

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في الوقت نفسه دفع مرفع الإسعاف بسيارات الإغاثة المنتشرة بالطرق السريعة لسرعة نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث.

وحسب شهود عيان، وقع الحادث عند مدخل مدينة السادس من أكتوبر بجوار "كارتة الأمل" لدى توجه سيارة محملة بالعمال إلى أحد المصانع بمدينة 6 أكتوبر، ونتج عنه مصرع وإصابة 10 أشخاص على الأقل.

وحصل "الخليج 365" على صور ترصد اللحظات الأولى للحادث، إذ تحولت السيارة التي كانت تقل الركاب إلى قطعة خردة ليصف أحد شهود العيان المشهد "العربية اتفرمت.. وناس كتيرة على الأرض".