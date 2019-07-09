خلال 24 ساعة.. تنفيذ 13 ألف حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، لتحقيق الانضباط للشارع المصري، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمني الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (56 قطعة سلاح ناري، و36 قضية اتجار بالمواد المخدرة، و11 قطعة سلاح أبيض، و300 قضية تموينية، و394 مخالفة مرافق، 2600 مخالفة مرورية، تنفيذ 13 ألف حكم قضائي متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.