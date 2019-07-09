محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
بدأت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، محاكمة أبو العلا مكي، عضو مجلس نقابة المحامين الفرعية شمال القاهرة، والمتهم بقضية أحداث قسم شرطة أول مدينة نصر، والتي وقعت في شهر يوليو عام 2012.
وترأس سامح عاشور، نقيب المحامين، في الجلسة، هيئة الدفاع عن أبو العلا مكي.
وطلب سامح عاشور خلال جلسات القضية بضم دفتر أحوال القسم لأيام 5 و6 و7 يوليو عام 2012، وضم المحضر الموقع عليه من العريف رجب إبراهيم من قوة القسم، ضد "مكي" وآخرين، حيث إنه ورد ذكره في التحقيقات وغير متواجد بأوراق الدعوى.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء محاكمة محام بـ"أحداث قسم مدينة نصر".. و"عاشور" يترأس هيئة الدفاع (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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