ضبط عاطل استولى على "توك توك" كرهًا في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من ضبط (عاطل، 30 سنة- مقيم بدائرة القسم- سبق اتهامه في 8 قضايا آخرها "مخدرات") حال استقلاله مركبة "توك توك" وبحوزته "طبنجة صوت". بمناقشته عن مصدر مركبة "التوك توك" حيازته اعترف بسرقتها كرها عن قائدها بمنطقة مؤسسة الزكاة بدائرة قسم شرطة المرج. أمكن التوصل للمجني عليه (20 سنة، سائق- مقيم دائرة قسم شرطة المرج)، وباستدعائه تعرف على المتهم، وقرر أنه حال سيره بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة قسم شرطة المرج استقل معه المتهم المضبوط بدعوى توصيله، وأثناء السير استولى منه على المركبة كرها عنه، وأضاف أنه كان في سبيله للإبلاغ. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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