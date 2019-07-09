وزير الكهرباء يشهد افتتاح المرحلة الأولى من "الرمال السوداء" برشيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

يفتتح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الثلاثاء، المرحلة الأولى لمشروع استخلاص المعادن من الرمال السوداء بشاطئ رشيد والذي يعد أول خط أنتاج يبدأ العمل به.

ويرافق وزير الكهرباء خلال جولته لافتتاح المشروع عدد من القيادات ورؤساء الهيئات المختلفة التابعة للوزارة في مقدمتهم الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، وكان فى استقبالهم لدى وصولهم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتور طه إسماعيل محافظ كفر الشيخ، واللواء عز الدين صالح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء وقيادات الشركة المصرية والقابضة للطاقة النووية والبترول.

وكشف الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، أن التشغيل التجريبي لوحدة فصل التركيز على الشاطئ لاستخراج معدن "المنيت" من خامات الرمال السوداء في رشيد بدء فعليا، بعد انتهاء الشركة الصينية من توريد وتركيب المعدات.

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