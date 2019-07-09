طلب إحاطة للتحذير من الإعلانات الوهمية لمشروعات العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج، بطلب إحاطة بشأن انتشار الإعلانات الوهمية لمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة دون تدخل واضح من أجهزة الدولة المعنية.
وقالت عجمي، إنه في الآونة الأخيرة انتشرت العديد من الإعلانات الوهمية وغير السليمة بشأن مشروعات الإسكان بالعاصمة الإدارة الجديدة.
وشددت على ضرورة وضع قواعد للإعلان عن المشروعات السكنية بالعاصمة الإدارة الجديدة للتأكد من عدم وهمية الإعلانات أو عدم صحة المعلومات التي تأتي بداخلها، لحماية المواطن من التعرض للنصب.
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